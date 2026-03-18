В Саратовской области в 2025 году приватизировали имущество на 150 млн рублей

В Саратовской области продолжают продавать госимущество, чтобы пополнить бюджет. Этот вопрос обсудили в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Глава комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко

Глава комитета по управлению имуществом Екатерина Лавренко рассказала о приватизации. В ноябре 2024 года облдума утвердила поправки в план приватизации — в него включили два нежилых помещения. Одно находится в Саратове на Усть-Курдюмской, 1 (пос. Юбилейный), его площадь — 36 кв. м. Второе — в селе Шевченко Энгельсского района на Школьной, 15/2, площадь — 25,8 кв. м.

Местные власти подтвердили, что помещения им не нужны. Их продажа в 2025 году принесла в бюджет 2 млн 103 тыс. руб. Еще 29,5 тыс. руб. поступили в 2026 году — это завершающие платежи по приватизации одного из объектов. Доходы от продажи муниципального имущества в 2025 году составили 147 млн 625 тыс. руб.

Татьяна Смирнова