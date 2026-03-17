Главный финансист КБПА отрицает вменяемый экс-гендиректору Шихалову ущерб

Ущерб в рамках уголовного дела экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА) Максима Шихалова и его заместителя Владимира Пожарова следует считать расходом. Так на заседании в Кировском районном суде 16 марта заявила начальник финансового отдела КБПА Инна Степанова, выступающая свидетелем.

Дело рассматривает судья Дмитрий Кочетков

Максима Шихалова обвиняют в двух эпизодах растраты — по аренде дизель-генераторной установке и лизингу автомобиля для предприятия (ст. 160 ч. 4 УК РФ). Следствие считает, что в 2021 году, будучи гендиректором АО «КБПА», Максим Шихалов содействовал заключению договора аренды дизель-генераторной установки (ДГУ), что нанесло ущерб предприятию в 4 млн руб., а в 2017 году он якобы от имени предприятия заключил договор аренды Mercedes с намерением в дальнейшем выкупить автомобиль. Владимиру Пожарову вменяют эпизод с арендой ДГУ и получение премий за сотрудников предприятия (ст.159 ч. 4 УК РФ и ст. 160 ч. 4 УК РФ). Оба вину не признают.

Инна Степанова отметила, что ежегодно на предприятии проводились ревизионные и аудиторские проверки, в том числе по вышеупомянутым договорам, и нарушений не найдено. Кроме того, не было замечаний и от «Ростеха» (КБПА входит в структуру госкорпорации КРЭТ). Ни один из платежей по аренде ДГУ и авто «забанен» не был, хотя с корпорацией нужно согласовывать все накладные расходы больше 100 тыс. руб. Сам договор об аренде также согласовывался с «Ростехом».

Госпожа Степанова сообщила, что дизель-генераторная установка работала регулярно в цехах при отключениях электричества, благодаря чему удалось избежать простоев. Ранее «Коммерсантъ — Средняя Волга» писал, что сутки простоя обходятся КБПА примерно в 13 млн руб.

«Для меня, как для экономиста, это не ущерб, а расход. Ущербом это было бы, если бы ДГУ не было и пришлось бы выплатить людям две трети заработной платы за простой», — пояснила начальник финансового отдела.

Также Инну Степанову попросили охарактеризовать Максима Шихалова. Она сказала, что ей странно видеть, как за решеткой находится достойный человек, «который никому не может принести вреда» и делал все на благо предприятия.

Максим Шихалов находится под стражей почти год — с 22 марта 2025 года. Изначально обвинение несколько месяцев строилось по ст. 285.4, ч. 1 (Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Уголовное дело в итоге прекратили за отсутствием состава преступления, но из СИЗО не выпустили. В декабре 2025 года суд продлил арест на шесть месяцев, несмотря на заявления защиты о плохом здоровье обвиняемого и наличии у него на иждивении семилетней дочери.

На заседании также зачитали показания водителя, который перевозил Максима Шихалова на Mercedes, фигурирующем в деле. Из его слов следует, что автомобиль всегда использовался по назначению = для рабочих перевозок гендиректора. Свидетели из фирмы в Казани, через которую обвиняемый якобы и взял автомобиль с целью дальнейшего выкупа, вообще оказались не знакомы с Максимом Шихаловым. Кроме того, на суде выяснилось, что допрос с ними был проведен в сентябре 2025 года, а эпизод с автомобилем появился только спустя месяц в уголовном деле.

На прошлых заседаниях были допрошены потерпевшие. «Ъ — Средняя Волга» писал о фальсификациях документов. Также, как сообщила сторона защиты, суд допросил в качестве свидетеля главного бухгалтера АО «КБПА» Ольга Архипову. Она подтвердила отсутствие нарушений по договорам в результате проверок и рассказала, что ДГУ арендовалась по результатам открытых торгов в рамках согласованного бюджета корпорации КРЭТ.

При этом свидетель пояснила, что на нее перед первоначальным допросом якобы оказывали давление сотрудники ФСБ, уговаривая подписать требуемые им показания. Она отказалась и рассказала впоследствии только то, что ей было достоверно известно.

