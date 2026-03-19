Долги ЖКХ перед «Астраханской энергосбытовой компанией» выросли до 2,1 млрд

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в 2025 году отпустила 2,9 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 2% меньше, чем в предыдущем году, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Население получило 1 млрд кВт·ч ресурса.

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в 2025 году отпустила 2,9 млрд кВт·ч электроэнергии

Фото: ИА «Общественное мнение»

Снижение объема отпуска объяснили несопоставимостью погодных условий: лето 2024 года было аномально жарким, что привело к росту потребления. В 2025 году также увеличилось число потребителей, получивших право на участие в оптовом рынке электроэнергии, что снизило объем поставок от компании.

В 2025 году росла задолженность потребителей перед предприятием. На 1 января 2026 года она достигла 4,7 млрд руб., что на 9,8% больше, чем годом ранее. Около 2,1 млрд руб. приходится на предприятия ЖКХ, в основном муниципального сектора, с ростом на 414 млн руб. за год. Задолженность населения снизилась незначительно – на начало 2026 года она составила 1 млрд руб., что меньше, чем в начале 2025 года.

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» зарегистрирована в январе 2005 года и специализируется на торговле электроэнергией. Генеральным директором с октября 2024 года является Алексей Гринько. В 2024 году выручка компании составила 15,6 млрд руб., чистая прибыль достигла 82,3 млн руб.

Марина Окорокова