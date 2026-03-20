МАК выяснит, почему самолет Ан-2 разбился на аэродроме под Волгоградом

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выяснит причины крушения самолета Ан-2, которое произошло 20 марта на аэродроме Камышина в Волгоградской области. По данным Росавиации, воздушное судно (регистрационный номер RA-84629), принадлежащее авиапредприятию «Регионавиа», получило повреждения при заходе на посадку. Предварительно установлено, что на борту находились два пилота, никто не пострадал.

Фото: Южная транспортная прокуратура

Расследование будет вестись с участием Южного межрегионального территориального управления Росавиации в соответствии с правилами ПРАПИ-98. Будут установлены причины аварии и выработаны мера для предотвращения подобных инцидентов в будущем, отметили в ведомстве.

Ранее в прокуратуре сообщали, что при попытке совершить посадку самолет врезался в дерево. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Свою проверку также начал западный следственный отдел на транспорте.

Нина Шевченко