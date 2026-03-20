В Волгограде планируют сделать реестр официальных парковок для самокатов

Мэрия Волгограда разработала проект документа, который вводит список разрешенных мест для парковки электросамокатов. Вести реестр будет департамент городского хозяйства. Туда включат только те площадки, где бизнес сможет оставлять самокаты для краткосрочной аренды.

Реестр заработает с 1 сентября 2026 года, если его одобрят депутаты гордумы. Также мэрия по поручению Минтранса подготовит план развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. На первом этапе власти сделают временные решения, которые не потребуют больших бюджетных трат. В итоге потоки самокатчиков и велосипедистов должны отделить от пешеходов, чтобы людям было безопасно ходить по тротуарам.

В сентябре 2024 года гордума приняла поправки в правила благоустройства, которые касались электросамокатов. Их предложил прокурор Волгограда после анализа происшествий и жалоб жителей. Документ ввел требования к пользователям СИМ. В нем прописали, что парковки для самокатов нельзя ставить на проезжей части, велодорожках и тротуарах уже 1,5 метра. В марте 2025 года изменения вступили в силу.

В июле чиновники представили проект порядка эвакуации самокатов за неправильную парковку. Согласно документу, самокаты отправляют на штрафстоянку, если они оставлены в неположенном месте более чем на 30 минут. Вернуть их можно после возмещения муниципалитету расходов на транспортировку и хранение.

Также с 1 сентября этого года планируют запретить кататься на самокатах в 37 парках и скверах Волгограда. В апреле прошлого года мэрия Волгограда запретила самокаты на Мамаевом кургане.

