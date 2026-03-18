В Саратове школьникам, победителям олимпиад, выплатят до 7,5 тысяч рублей

В Саратове дети и учителя, которые их подготовили, могут получить деньги за успехи на олимпиадах. Об этом говорили в областной думе на заседании комитета по образованию и культуре.

Фото: Саратовская областная Дума Заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления общего и дополнительного образования Никита Вдовин

Замминистра образования области Никита Вдовин рассказал, как проходит Всероссийская олимпиада школьников. В ней участвуют ученики с 4 по 11 классы. Каждый год олимпиаду проводят с 1 сентября по 30 мая по 24 предметам.

В школьном этапе участвовали все желающие — больше 106 тыс. человек. Это более 70% всех школьников области с 4 по 11 классы. Муниципальный этап уже для учеников 7–11 классов написали больше 18 тыс. человек. Победителями и призерами этого этапа стали более 7 тыс. ребят.

Региональный этап для 9–11 классов проводит областное министерство образования. Последние два года школьники Саратова участвовали в турах по всем 24 предметам. В этом году — по 23: желающих писать итальянский язык не нашлось.

В региональном этапе участвовали 1572 человека, больше 200 из них — сразу по нескольким предметам. 78 стали победителями; 255 — призерами.

Сейчас, по баллам Минпросвещения, отобрали 26 участников на заключительный этап. Пока только по 13 предметам. Финал олимпиады проходит в 13 регионах России с 14 марта по 3 мая.

Никита Вдовин напомнил, что в области платят премии победителям и призерам регионального и заключительного этапов — от 3,7 тыс. до 7,5 тыс. руб. Учителям, которые их подготовили, — от 6,7 тыс. до 13 тыс. руб. Победители и призеры Всероссийской олимпиады могут поступить в вуз без экзаменов по профилю и пользуются этим правом четыре года.

Татьяна Смирнова