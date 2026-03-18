Астраханская область может снизить зависимость от импорта овощей

Российские ритейлеры не ожидают дефицита продуктов, поставляемых из Ирана на фоне геополитической ситуации на Ближнем Востоке, сообщил ТАСС со ссылкой на экспертов. С 3 марта Иран временно запретил вывоз продовольствия и сельскохозпродукции. На эту категорию приходится более 60% всех поставок республики в Россию, отметили в торгпредстве РФ в Тегеране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов пояснил агентству, что скачок цен на импортные позиции не наблюдается. Широкая сеть импортных каналов крупных торговых сетей позволяет быстро переключаться между поставщиками из разных стран, предотвращая сбои в снабжении, уточнил он.

По данным астраханского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), доля иранской продукции в импорте овощей в европейскую часть России с декабря по июль составляет примерно 40%. Иран поставляет в РФ баклажаны, сладкий перец, сельдерей, салаты, арбузы, киви, цитрусовые, финики, сухофрукты. «Для Астраханской области, где доля Ирана в экспортно-импортных грузоперевозках портов превышает 95%, изменение условий торговли имеет прямое значение. По итогам девяти месяцев 2025 года товарооборот между регионом и республикой вырос на 12%, при этом импорт из Ирана увеличился на 26%. Общий грузооборот с Ираном по итогам года достиг 4 млн тонн», — писала пресс-служба РСПП.

Независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин также считает, что паника из-за исчезновения иранских товаров с полок преувеличена, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

В разговоре с «Ъ - Средняя Волга» господин Лачугин отметил, что Астраханская область способна заменить иранскую продукцию только в сезон. Например, сладкий перец, который привозят из республики, регион не может выращивать круглый год. В целом астраханские АПК делают упор на более маржинальные и оборачиваемые культуры — огурцы и томаты.

В качестве перспективного направления эксперт назвал планомерное наращивание поставок картофеля и бахчевых на российский рынок. «Астраханская область может в перспективе наращивать поставки на внутренний рынок, чтобы мы в целом уходили от импортозависимости. Например, регион ушел от импортозависимости с Ираном в плане томатной пасты. Еще десять лет назад Иран был поставщиком томатной пасты в Россию наряду с Китаем, но когда производства появились в Астраханской области, соответственно, с этой иглы импортозависимости слезли», — сказал эксперт.

«Для этого должны быть адекватные протекционистские меры со стороны государства, чтобы оно помогало в плане ценообразования», — считает собеседник «Ъ» . В качестве примера он привел ситуацию с дешевой египетской картошкой, которую активно поставляют в Россию из-за потери Египтом европейского рынка на фоне рекордного урожая. Это ставит под угрозу заработки астраханских картофелеводов. По мнению Михаила Лачугина, государству следует регулировать объемы импорта, чтобы местные производители не сокращали посевные площади.

Рустам Гайфуллин