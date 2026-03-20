Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самолет Ан-2 разбился под Волгоградом

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел 20 марта на аэродроме Камышина, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Фото: Южная транспортная прокуратура

По предварительным данным, при заходе на посадку воздушное судно врезалось в дерево и совершило жесткое приземление. На место выехал транспортный прокурор. Портал V1.RU со ссылкой на источники сообщает, что жертв и пострадавших нет.

Южной транспортной прокуратуре предстоит установить обстоятельства произошедшего. Западный следственный отдел на транспорте также организовал доследственную проверку.

Нина Шевченко