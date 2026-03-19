Набережную Кутума в Астрахани благоустроят за 129 млн

Мэрия Астрахани ищет подрядчика на первый этап строительства новой набережной реки Кутум. Участок от улицы Магнитогорской до Студенческой предлагают благоустроить за 129 млн руб. По данным ЕИС «Закупки», заявки на участие в аукционе принимаются до 3 апреля 2026 года.

Так выглядела набережная Кутума летом 2025 года

Фото: Марина Окорокова Так выглядела набережная Кутума летом 2025 года

Согласно документации, сначала подрядчик проведет на набережной подготовительные и земляные работы, а также демонтаж за 10,7 млн руб. Затем участок ждет благоустройство, озеленение и установка малых архитектурных форм. На это из бюджета Астрахани выделят 66 млн руб. Судя по генплану, на набережной будет обустроена велодорожка, зоны для отдыха и занятий спортом, детская площадка, туалет и зона для выгула собак.

Кроме того, на объекте установят освещение, проведут сети связи и водоснабжения за 24,2 млн руб. На возведение временных зданий и сооружений во время ремонта, утилизацию строительного мусора и непредвиденные расходы заказчик заложил в смету еще 4 млн руб. Благоустройство начнется с даты заключения контракта. Срок его исполнения установлен на 31 декабря 2026 года.

Проект новой набережной реки Кутум в микрорайоне Юго-Восток-3 победил по итогам Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Он собрал более 25 тыс. голосов. В 2021 году набережная уже лидировала в голосовании среди объектов в Советском районе Астрахани, в 2024 году — среди объектов в целом по городу.

За этот период набережную так и не преобразили. В администрации Астрахани это объяснили реконструкцией дюкерного перехода, который находится вблизи объекта. На данный момент на участке от Студенческой до Магнитогорской вдоль Кутума выполнено только берегоукрепление — его сделали к 450-летнему юбилею Астрахани в 2008 году.

