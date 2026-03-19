Казахстан снял запрет на транзит мяса птицы из Астрахани, Саратова, Волгограда

Казахстан разрешил транзит птицепродукции из 22 регионов РФ, включая Астраханскую, Саратовскую и Волгоградскую области. Об этом сообщил Россельхознадзор.

С 11 по 24 февраля действовали временные ограничения на ввоз и транзит животноводческой продукции. В перечне — 22 субъекта Российской Федерации, включая Астраханскую, Саратовскую и Волгоградскую области, а также республики Северо-Кавказского федерального округа, Калмыкию, Алтайский край, Новосибирскую, Омскую, Самарскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую и Оренбургскую области.

Казахстан поэтапно ужесточал контроль за ввозом животноводческой продукции из российских регионов. С 11 февраля под запрет попали живые сельскохозяйственные животные, мясо, молоко, корма и другое сырье, не прошедшее термообработку, из ряда регионов, в том числе Астраханской области. С 13 февраля ограничения распространены на Омскую область. С 24 февраля в список включены Волгоградская, Саратовская, Самарская, Челябинская, Тюменская, Курганская и Оренбургская области.

Однако комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана уведомил, что ранее введенные ограничения не распространяются на птицеводческую продукцию. Ввоз и транзит такой продукции на/через территорию Казахстана с указанных территорий разрешен. Соответствующий документ Россельхознадзор опубликовал 27 февраля.

Напомним, Беларусь с 13 марта временно ограничила ввоз скота и животноводческой продукции из России, в том числе Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.

Нина Шевченко