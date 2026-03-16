Полковник из Воронежа стал замначальника волгоградского Главка МВД по миграции

В Волгоградской области назначен замначальника регионального ГУ МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Им стал 49-летний полковник Руслан Володин. Сегодня его представил личному составу руководитель областной полиции Дмитрий Свинов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Указ о назначении господина Володина от 9 марта 2026 года подписал Владимир Путин. В пресс-службе главка уточнили, что аналогичную должность для борьбы с нелегальной миграцией учредили во всех регионах РФ. Назначенный Руслан Володин займется вопросами гражданства параллельно с региональным миграционным управлением.

Руслан Володин родился в Воронеже, службу в органах внутренних дел начал в 1996 году. В 2000 году окончил Воронежский институт МВД, после чего на протяжении 13 лет работал на оперативных и руководящих должностях. С 2013 по 2016 год возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в УЭБиПК воронежского главка, затем два года занимал пост заместителя начальника управления. В ноябре 2018 года он был назначен руководителем УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области и проработал в этой должности до марта 2026 года.

Марина Окорокова