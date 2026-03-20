Верховный суд встал на сторону пензенского водочного завода в споре с Nemiroff

Верховный суд РФ отказал зарегистрированной в Лихтенштейне компании Nemiroff Intellectual Property Establishment в пересмотре судебных актов трех нижестоящих инстанций, которые отклонили ее иск к пензенскому ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» о запрете использования товарных знаков украинского производителя алкоголя. Судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационную жалобу истца, не нашел оснований для пересмотра дела, сообщает РИА Новости.

ВС РФ встал на сторону пензенского водочного завода в споре с Nemiroff Intellectual Property Establishment

ВС РФ встал на сторону пензенского водочного завода в споре с Nemiroff Intellectual Property Establishment

Фото: Объединенные пензенские водочные заводы

Nemiroff Intellectual Property Establishment обратилась в Арбитражный суд Пензенской области летом 2023 года с требованием признать нарушением своих исключительных прав действия ответчика по производству, предложению к продаже и введению в оборот товаров с использованием обозначения Nemiroff, совершенные после 1 февраля 2022 года. В иске было перечислено 35 товарных знаков, включая несколько международных, охраняемых и в России, — преимущественно этикетки и элементы оформления бутылок.

Арбитражный суд Пензенской области в феврале 2025 года полностью отказал в удовлетворении требований. Решение оставили без изменения апелляционная инстанция и Суд по интеллектуальным правам. Разбирательство проходило в закрытом режиме, судебные акты не публиковались.

Украинская компания Nemiroff ранее заявляла, что с 28 февраля 2022 года отозвала лицензию на производство продукции под своим брендом в РФ, объяснив это решение проведением военной операции России на Украине.

ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» основано 25 октября 2005 года и зарегистрировано в Пензе. Компания производит дистиллированные алкогольные напитки — водку, коньяк и виски. Генеральным директором с июня 2016 года является Игорь Барбашов. Владелец компании — Людмила Апоян. В 2024 году выручка ООО «ОПЛВЗ» составила 8,56 млрд руб., чистая прибыль резко сократилась на 95,5% — с 187 млн до 8,4 млн руб. По объему выручки компания занимает первое место в Пензенской области и 27-е место в России в своей отрасли. "Объединенные пензенские водочные заводы" включает в себя Нижнеломовский ЛВЗ и Кузнецкий ЛВЗ.

Марина Окорокова