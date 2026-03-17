В Саратовской области застрахована только десятая часть посевов

В Саратовской области застраховано лишь 12,3% посевных площадей, несмотря на государственную поддержку в рамках агрострахования. На заседании комитета по аграрным вопросам обсуждалась низкая активность фермеров в заключении договоров страхования. В 2025 году было подписано 122 договора, охвативших 545 тыс. гектаров, что на 18% больше, чем в предыдущем году, но это составляет небольшую часть от общей площади посевов региона.

Основными страхуемыми культурами являются пшеница, подсолнечник, кукуруза, ячмень и сахарная свекла. Средняя стоимость страхования одного гектара — 569 руб. В случае страховых случаев компаниям пришлось выплатить 119 млн руб. восьми хозяйствам. Заместитель министра сельского хозяйства Марат Алимбеков отметил, что агрострахование помогает фермерам справляться с неблагоприятными погодными условиями.

Депутат Дмитрий Полулях («Единая Россия») указал на недоверие аграриев к страховым компаниям, которые, по его мнению, часто выплачивают меньше положенного. Он потребовал от замминистра собрать статистику по таким случаям. Алимбеков ответил, что подобная информация не ведется.

Сам замминистра признал, что не доволен процессом выплат. Он подчеркнул, что система страхования должна быть более прозрачной и эффективной, чтобы повысить интерес фермеров к участию в программе. В то же время, в регионе продолжается работа по расширению охвата застрахованных площадей.

Сравнение с федеральным уровнем показывает, что в среднем по России застрахованы 18,3% посевов.

Татьяна Смирнова