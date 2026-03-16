Прокуратура требует от волгоградского экс-депутата 44 млн за теневой бизнес

Прокуратура Волгоградской области направила в суд иск в Кировский райсуд к бывшему депутату регионального парламента Сергею Короткову. Ведомство намерено взыскать с него 43,9 млн руб., которые, по версии надзорного органа, он получил от незаконной предпринимательской деятельности во время исполнения депутатских полномочий.

Прокуратура установила, что господин Коротков фактически управлял компанией «Земля Профи». По версии ведомства, экс-парламентарий давал указания номинальным руководителям фирмы: распределял финансовые потоки, контролировал расчеты с подрядчиками, зарплатные выплаты и взаимодействие с налоговой.

Для лиц, занимающих государственные должности, такие действия напрямую запрещены законом «О противодействии коррупции». Им нельзя совмещать работу во власти с ведением бизнеса или управлением коммерческими структурами, уточнили в прокуратуре.

Ранее, после иска прокуратуры, Центральный районный суд Волгограда пересмотрел основания ухода Сергея Короткова из облдумы. Вместо формулировки «по собственному желанию» в документах теперь значится досрочное прекращение полномочий из-за неоднократных нарушений антикоррупционных ограничений.

Нина Шевченко