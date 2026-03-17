В Саратове меняют правила капитального ремонта

В Саратовской области вносятся изменения в законодательство о капитальном ремонте многоквартирных домов, чтобы привести его в соответствие с федеральными нормами. Поправки обсуждались в комитете по жилищной, строительной и коммунальной политике областной думы.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мышев

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мышев сообщил, что губернатор представил проект изменений, затрагивающих три закона. В них уточняется, что решения о смене способа формирования фонда капремонта вступают в силу с момента официального получения документа заинтересованной стороной — владельцем счета или региональным оператором. Подтверждение получения будет фиксироваться в системе ГИС ЖКХ.

Также в законопроекте прописано, что правительство области будет определять необходимость проведения капремонта в случае ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, уточнены формулировки по замене лифтов: при планировании стоимость работ будет рассчитываться по предельным значениям, утверждаемым региональным правительством.

Мышев отметил, что внесенные изменения позволят привести областные программы капитального ремонта в соответствие с федеральным законодательством. Депутаты одобрили проект поправок, которые будут рассмотрены на следующем заседании областной думы.

Татьяна Смирнова