Дом в Мокшанском районе, где от угарного газа погибли пензенцы, никем не обслуживался

Дом в деревне Заречной, где семеро пензенцев погибли от отравления угарным газом, никем не обслуживался. Прокуратура Мокшанского района провела проверку и внесла представление главе Юровского сельсовета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жильцы дома в Заречной не заключили договоры на обслуживание газового оборудования

Жильцы дома в Заречной не заключили договоры на обслуживание газового оборудования

Выяснилось, что в июне прошлого года собственники восьмиквартирного двухэтажного многоквартирного дома выбрали непосредственный способ управления. Фактически он не был реализован, так как жители не заключили договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и вентиляции.

Администрация Юровского сельсовета в свою очередь не организовала общее собрание и не провела конкурс по выбору управляющей компании. Прокуратура контролирует устранение нарушений и расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Трагедия в Заречной произошла в ночь на 13 марта. Семеро пензенцев насмерть отравились угарным газом в многоквартирном доме. Причиной трагедии был назван неисправный дымоход.

Марина Окорокова