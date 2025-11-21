Главные новости за 17 – 21 ноября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Районы Саратовской области не справляются с планом по отлову бездомных животных. На отлов бродячих собак в регионе в 2025 году выделили 65 млн руб., но многие районы не освоили средства полностью из-за позднего начала работ. В результате жители продолжают жаловаться на безнадзорных животных.

Депутаты утвердили план приватизации пензенского аэропорта. Приватизация не коснется объектов, критически важных для авиационной безопасности.

В Саратове госслужащих- уголовников лишили региональных надбавок к пенсии. Инициаторами поправок выступили депутаты от «Единой России». Они заявили что нововведение отвечает запросам общества и защищает интересы государства. Депутаты от КПРФ проголосовали против назвав закон ангажированным и направленным против их однопартийца Валерия Рашкина который ранее был осужден за незаконную охоту.

В Астрахани депутат предложил заложить в бюджет 10% на «возможное воровство». Евгений Дунаев обосновал это тем, что в новостях периодически пишут о том, как подрядчики при исполнении госконтрактов крадут миллионы.

В Саратове «Ситиматик» по ошибке начислил завышенную плату за вывоз мусора. Депутаты обсудили ситуацию, но предложение расторгнуть договор с оператором не поддержали.

Прокуратура запросила для астраханца Ратмира Рахметова, якобы ударившего полицейского, полтора года принудительных работ. Суд, выслушав стороны, в частности заявления защиты о процессуальных нарушениях и противоречии показаний пострадавшей стороны материалам дела, приговорил местного жителя к году и трем месяцам принудительных работ условно. Адвокат сообщила о намерении обжаловать решение.

В Астрахани глава ОЭЗ «Лотос» призвал прессу избегать публикаций об уходе резидентов. Он просит СМИ гордиться регионом, а не «сеять в умах людей панические настроения».

В Пензенской области власти планируют полностью запретить продажу вейпов. Ранее в Саратовской области для детей закрыли доступ в магазины с никотинсодержащей продукцией, инициативу поддержал депутат Госдумы Леонид Огуль. Он также заявил о том, что в парламенте обсуждается вопрос о полном запрете продажи вейпов в стране.

Депутаты объяснили претензии к работе эвакуаторов в Саратове нехваткой парковок. Парламентарии обвинили сотрудников оператора «Регионсервис» в хамстве и желании заработать за счет числа вывозимых машин.

Саратовский губернатор предложил снять Виктора Елина с поста главы Аткарского района. Проверка выявила нарушения, связанные с декларированием доходов, и конфликт интересов.

В Пензенской области введут автоматизированную систему налогообложения в 2026 году.

Саратовский мининвест анонсировал создание 500 рабочих мест в Столыпинском парке.

Волго-Каспийский канал могут продлить на 20 км из-за обмеления Каспия.

«Рыбкорм» запустит производство рыбных кормов в Саратовской области. Завод будет расположен в Балашовском районе.

В Стамбуле на сухогрузе погиб моряк из Астрахани, задержан помощник капитана. Следствие выяснило, что моряк погиб при очистке резервуара.

В Думе Астраханской области ожидают профицитный бюджет к 2028 году. В 2026 году регион планирует покрыть дефицит бюджета новыми кредитами.

Суд не дал похоронному бюро ставить туалет рядом с Астраханским кремлем.

Более 80% русского осетра на Каспии вырастили на заводах. В ближайшее время планируется обсудить продление моратория на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море.

Треть инвестпроектов в Саратовской области приходится на промышленный сектор. За девять месяцев 2025 года завершено 52 проекта на сумму 15,2 млрд руб., а 66 новых инициатив стартовали с общим объемом инвестиций 34 млрд руб.

«Туристические решения» из Москвы вернут 10 млн рублей, выданных в виде гранта, Волгоградской области. Компания выполнила не все условия по реализации проекта «Мир приключений».

СК завершил расследование дела против экс-главы Марксовского района Дмитрия Романова. Преступление связали с проблемами в коммунальной инфраструктуре Маркса.

Саратовские поисковые отряды смогут искать пропавших на новых территориях бойцов.

Доход бюджета РФ от волгоградских налогов вырос на 161 млрд рублей за пять лет.

Суд в Пензе снова пресек попытку металлурга «Март Т» вывести в Китай 2,6 млн руб. в валюте. Ранее компания пыталась вывести за рубеж 7 млн руб.

Волгоград переименовали в Сталинград в годовщину контрнаступления армии СССР.

Астраханские зоозащитники проиграли в споре об умерщвлении бродячих собак. Суды в Астрахани и Сочи не стали менять список заболеваний, при которых разрешено усыплять бездомных животных.

В Саратове областная дума освободила ремесленников от маркировки товаров.

В Саратовской области у чиновницы нашли поддельный диплом. По нему она работала в Александрово-Гайской районной администрации почти 19 лет.

Суд продлил срок в СИЗО для экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова до 23 декабря. Шихалов находится под стражей уже восемь месяцев, несмотря на то, что первоначальное обвинение прекратили за отсутствием состава преступления.

В Саратове депутаты усомнились в необходимости эвакуации автомобилей. Они предложили эвакуировать только те машины, которые мешают движению, и усилить надзор за автонарушителями.

Саратовская область берет у банков в долг почти 6 млрд руб.

Мэр Саратова объявил выговоры главам районов после задержании одного из замов. Михаил Исаев заявил, что задержание чиновника — «вопиющая и абсолютно недопустимая» ситуация.

Нина Шевченко