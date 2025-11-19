Суд в Пензе снова пресек попытку металлурга «Март Т» вывести в Китай 2,6 млн руб

Арбитражный суд Пензенской области признал недействительным внешнеторговый контракт на 2,56 млн руб., заключенный между ООО «Март Т» и TRANS HOPE INTERNATIONAL CO., LTD из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Ведомство установило, что фирма в мае 2023 года заключила контракт с иностранным контрагентом на поставку контейнеров, оплата за которые была произведена в иностранной валюте. Товар в Россию не доставили, а «Март Т» не попытался вернуть средства. Прокуратура пришла к выводу, что сделка была фиктивной и направлена на незаконное выведение средств за рубеж.

TRANS HOPE INTERNATIONAL CO., LTD, основанная в 2006 году, занимается международными транспортно-экспедиционными услугами. На сайте компании указано, что она специализируется на международных железнодорожных перевозках грузов в Европейский союз, страны СНГ, Среднюю Азию и Дальний Восток.

Ранее суд пресек аналогичную попытку металлурга вывести в Китай 6,7 млн руб. Компания заключила два внешнеторговых договора на поставку контейнеров с производителем велосипедов SHENZHEN XIDESHENG BICYCLE CO., LTD. Товар также не был доставлен в Россию.

Нина Шевченко