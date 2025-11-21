Суд не дал похоронному бюро ставить туалет рядом с Астраханским кремлем

Суд в Астрахани поддержал решение городской администрации, отказавшей похоронному бюро в расширении участка для общественного туалета рядом с кремлем.

Компания пыталась арендовать землю по адресу улица Тредиаковского, 2а, чтобы увеличить существующий туалет площадью 84,5 кв. м до 535 кв. м. Администрация отказала, ссылаясь на то, что участок находится в двух разных территориальных зонах: зоне открытых пространств и зоне кремля, что запрещено по земельному законодательству.

Похоронное бюро обжаловало отказ в областном арбитражном суде, но суд поддержал позицию администрации. Апелляция также не принесла успеха, и судьи подтвердили невозможность создания одного участка из двух разных зон.

Никита Маркелов