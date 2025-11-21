Саратовский мининвест анонсировал создание 500 рабочих мест в Столыпинском парке

В Столыпинском индустриальном парке появится более 500 новых рабочих мест благодаря новым проектам резидентов. Три участка парка уже сданы в субаренду для производств. Инвесторов привлекла полная готовность инфраструктуры.

Первым строительные работы начал «Саратовский завод специальных изделий Звезда». Компания инвестирует 117 млн руб. в производство фасадных витражей и оконных блоков, что создаст 35 рабочих мест.

В октябре разрешение на строительство получил «Молочный комбинат Сокол», который планирует вложить 1,6 млрд руб. в производство молочной продукции. Предприятие создаст 260 рабочих мест и будет выпускать до 200 тонн продукции в сутки. Директор комбината Артур Симонян отметил, что готовая инфраструктура парка значительно сокращает издержки и ускоряет реализацию проекта.

Еще одним резидентом парка является компания «Барко Профиль», которая планирует вложить 320 млн руб. в производство стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Это создаст 250 рабочих мест. Проект находится на стадии получения разрешения на строительство.

