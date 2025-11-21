В Пензенской области введут автоматизированную систему налогообложения в 2026-м

Законодательное собрание Пензенской области одобрило введение специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Новый режим начнет действовать с 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2027 года.

АУСН уже применяется в 69 субъектах РФ, включая Москву, Подмосковье, Калужскую область и Республику Татарстан. Однако в ПФО она действует в девяти регионах, за исключением Республики Башкортостан, Нижегородской, Самарской, Пензенской областей и Пермского края.

Автоматизированная система налогообложения предназначена для микропредприятий и малого бизнеса. Механизм направлен упрощение налоговой отчетности, отмена страховых взносов и автоматическое определение доходов и расходов.

Налоговые ставки по АУСН выше, чем по традиционной системе: 8% для объекта «доходы минус расходы» и 20% для объекта «доходы». Как сообщил министр экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин, новый режим будет доступен организациям и индивидуальным предпринимателям с численностью сотрудников не более пяти человек и годовым доходом до 60 млн руб.

Нина Шевченко