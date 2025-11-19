Волгоград переименовали в Сталинград в годовщину контрнаступления армии СССР

Волгоград временно переименован в Сталинград в честь 83-й годовщины контрнаступления советских войск. На въездах в город установлены новые знаки с надписью «Сталинград», сообщили в администрации города.

Знаки появились на ключевых магистралях, включая федеральные трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», «Волгоград — Каменск-Шахтинский» и «Каспий», а также на региональной трассе Р-221. Замена знаков была выполнена муниципальными дорожными предприятиями.

Муниципальные власти Волгограда решили возвращать название Сталинград девять раз в год в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

Никита Маркелов