Саратовская область берет у банков в долг почти 6 млрд рублей

Правительство Саратовской области планирует привлечь заемные средства на 5,8 млрд руб. Для этого 14 ноября объявлены 12 аукционов.

Торги организует ГКУ «Государственное агентство по централизации закупок». Кредитная линия будет использоваться в рамках программы заимствований на 2025-2027 годы. Один лот на 300 млн руб., остальные 11 лотов по 500 млн руб.

Предполагаемая ставка — ключевая ставка ЦБ РФ плюс 2,17% годовых. При текущей ставке 16,5% переплата за полгода составит 540 млн руб. Средства должны быть предоставлены до 30 декабря и будут направлены на выполнение бюджетных обязательств региона.

Никита Маркелов