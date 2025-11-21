Суд вынес решение по делу обвиненного в насилии к полицейскому астраханца

Советский районный суд Астрахани вынес приговор по делу Ратмира Рахметова, обвиненного в насилии к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Ранее гособвинение запрашивало для него год и шесть месяцев принудительных работ.

Напомним, уголовное дело развернулось на фоне событий, произошедших в феврале этого. Группа астраханцев отдыхала ночью в ныне закрытом кафе «Бархан» на ул. Немова, 21а в Советском районе. Между двумя посетителями возникла потасовка, из-за чего сотрудники заведения вызвали группу быстрого реагирования (ГБР) ЧОП «Волга-Щит».

Прибыв на место, сотрудники ГБР вывели людей на улицу, а затем вызвали патрульно-постовую службу (ППС) отдела полиции №1 МВД по факту хулиганских действий. Полицейские, приехав на вызов, попросили Ратмира Рахметова сесть в служебный автомобиль для дальнейшего следования в отдел, а тот, согласно материалам дела, отказал им в грубой форме и ударил старшего сержанта Марата Курмамбаева кулаком в грудь.

Согласно медицинскому акту, у Ратмира Рахметова в ночь ареста было зафиксировано 25 телесных повреждений, в том числе на голове. У пострадавшего полицейского травмы обнаружены не были.

В ходе судебного разбирательства адвокат Алена Костюрина указывала на процессуальные нарушения этого уголовного дела. Так, она отметила, что протокол задержания был составлен только утром, а не во время самого ареста. Также госпожа Костюрина подчеркнула, что во время слушаний потерпевший и свидетели с его стороны дали показания, не соответствующие их рапорту. Кроме того, о том, что сотрудники полиции нанесли задержанному «расслабляющие удары», стало известно только в суде, в самом рапорте этот факт упомянут не был, отметила адвокат.

Суд, тем не менее, приговорил Ратмира Рахметова к году и трем месяцам принудительных работ условно. Защита намерена обжаловать приговор.

Нина Шевченко