Мэр Саратова объявил выговоры глава районов после задержании одного из замов

В Саратове главам администраций Ленинского и Октябрьского районов объявлены выговоры из-за коррупционного дела с участием замглавы Ленинского района Ильи Боркуна. Глава города Михаил Исаев заявил, что задержание чиновника — «вопиющая и абсолютно недопустимая» ситуация. От анонса уголовного преследования до сообщения о выговоре прошло пять дней.

Михаил Исаев поручил провести проверку, чтобы выяснить, как человек с криминальным прошлым — (погашена судимость за кражу — «Ъ») г занять руководящий пост. Главе району Игорю Молчанову объявлен выговор за ненадлежащий контроль, а его предшественнику Дмитрию Чубукову — за недостатки в работе. Правовому комитету и аппарату администрации поручено разработать систему борьбы с коррупцией.

По версии следствия, с 2024 по 2025 год Илья Боркун зарегистрировал компанию и руководил ею, заключая муниципальные контракты на благоустройство. Компания была зарегистрирована менее 11 месяцев назад, а ее директором и учредителем является Александра Беспоместных, близкая знакомая Ильи Боркуна. В июне организация заключила четыре контракта на благоустройство на 9,2 млн руб. Все контракты были расторгнуты в сентябре и октябре, работы не завершены, но из бюджета было выплачено 7,42 млн руб.

Никита Маркелов