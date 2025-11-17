В Саратове депутаты усомнились в необходимости эвакуации автомобилей

В Саратове депутаты областной думы предложили эвакуировать только те машины, которые мешают движению, и усилить надзор за автонарушителями

Депутат Юлия Литневская отметила, что поток жалоб на службу эвакуации не снижается, и обвинила городские власти в недостаточном контроле. Она предложила фокусироваться на выписке штрафов вместо эвакуации машин, не мешающих движению. Ее поддержал Дмитрий Полулях. Заместитель командира полка ОПС ГАИ УМВД России по Саратову Андрей Ивлиев объяснил, что такого понятия, как «автомобиль не мешает», не существует.

Исполняющая обязанности председателя Саратовской городской думы Елена Злобнова предложила использовать передвижные комплексы видеофиксации для снижения нагрузки на ГАИ. Дмитрий Полулях также предложил обратиться к «Ростелекому» для установки видеокамер, которые фиксируют различные правонарушения. Министр дорожного хозяйства Федор Котельников сообщил, что вопрос увеличения количества камер в городе и на областных дорогах уже рассматривается.

Никита Маркелов