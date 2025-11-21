Треть инвестпроектов в Саратовской области приходится на промышленный сектор

В Саратовской области реализуется 275 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более триллиона рублей, сообщает региональный мининвест. Треть всех инициатив приходится на промышленный сектор, где создаются новые заводы и цеха. С начала года в регионе появилось почти 2,2 тыс. рабочих мест.

За девять месяцев 2025 года завершено 52 проекта на сумму 15,2 млрд руб., а 66 новых инициатив стартовали с общим объемом инвестиций 34 млрд руб. Особое внимание уделяется малым проектам, объем инвестиций в которые составляет 8,9 млрд руб. Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что устойчивый интерес инвесторов к региону способствует созданию новых рабочих мест и укреплению экономики.

Среди завершенных проектов — строительство животноводческого комплекса в Ртищевском районе, известкового цеха в Балаковском районе и рыбоводной фермы в Марксовском районе. Среди новых инициатив — автоматизированный завод по производству гранулированного комбикорма в Романовском районе, мукомольный завод в Екатериновском районе и производство алюминиевых, полиамидных и силиконовых профилей в Балаковском районе.

Никита Маркелов