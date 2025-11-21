Госдолг Астраханской области в 2026-2027 годах увеличится до 28 млрд рублей

Астраханская область планирует покрыть дефицит бюджета новыми кредитами. Депутаты приняли в первом чтении бюджет на 2026 год, определив доходы в 78,2 млрд руб. и расходы в 84,2 млрд руб. Дефицит составит 6 млрд руб.

Министр финансов региона Елена Рязанова объяснила, что бюджет формируется в условиях недостаточной доходной базы. В связи с этим решено ограничить новые расходные обязательства, не являющиеся первоочередными.

Для финансирования дефицита планируется привлечение заемных средств. В 2026 и 2027 годах ожидается увеличение государственного долга с 22 млрд до 28 млрд руб., что составит около 47% от общей суммы доходов.

Нина Шевченко