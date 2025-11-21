Росрыболовство: более 80% русского осетра в Каспийском море вырастили на заводах

Более 80% русских осетров в Каспийском море — заводского происхождения, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на заседании Волго-Каспийского научно-промыслового совета в Астрахани, пишет ТАСС.

Василий Соколов отметил, что вклад астраханских предприятий значителен. Благодаря их работе популяция осетровых в Каспийском море увеличивается. «Благодаря работе, в первую очередь — Астраханской области, наших заводов, количество осетровых постоянно растет в Каспийском море»,— сказал он.

В ближайшее время планируется обсудить продление моратория на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море. В 2013 году Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан ввели полный мораторий на коммерческий лов осетровых.

Никита Маркелов