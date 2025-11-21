В Думе Астраханской области ожидают профицитный бюджет к 2028 году

Депутаты Думы Астраханской области одобрили в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Заместитель председателя правительства и министр финансов Елена Рязанова представила основные параметры документа, подчеркнув, что при его разработке учитывались показатели социально-экономического развития региона и цели национального развития России.

Доходы бюджета на 2026 год планируются в размере 78,2 млрд руб., на 2027 год — 78,5 млрд руб., а на 2028 год — 82,7 млрд руб. Основные источники доходов — налоги на прибыль организаций, доходы физических лиц, имущество организаций и акцизы. Значительную часть доходов составляют безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Расходы бюджета на 2026 год составят 84,2 млрд руб., на 2027 год — 81,3 млрд руб., а на 2028 год — 81,9 млрд руб. Бюджет остается социально ориентированным: в 2026 году расходы на социальные нужды составят 69,5% от общего объема, или 58,6 млрд руб. Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и многодетных семей.

Никита Маркелов