Астраханские зоозащитники оказались проигравшими в споре об эвтаназии для собак

Астраханским зоозащитникам в очередной раз не удалось добиться пересмотра действующих в регионе правил. Так, суды в Астрахани и Сочи не стали менять список заболеваний, при которых разрешено усыплять бездомных животных.

В Астраханский суд поступил от зоозащитницы Тамары Кержневской иск с требованием признать недействительными ряд пунктов закона «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Астраханской области» и постановления Службы ветеринарии от 31 января 2025 года № 4, в которых указаны тяжелые неизлечимые и опасные болезни. На основании этих документов допускается усыпление животных при обнаружении у них заболеваний из утвержденного перечня.

Суд первой инстанции не поддержал требования. Далее активисты подали апелляцию, но Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи в ходе заседания, которое состоялось накануне, 18 ноября, оставил решение в силе.

Павел Фролов