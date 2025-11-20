В Астрахани глава ОЭЗ призвал СМИ избегать публикаций об уходе резидентов

Гендиректор астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» Александр Ким призвал прессу гордиться регионом, а не заниматься нагнетанием ситуации. Об этом он заявил в интервью «Арбузу».

В диалоге с изданием он отметил, что часто СМИ преподносят аудитории только факт, «не вникая в суть». В пример господин Ким привел публикации о лишении некоторых партнеров статуса резидентов ОЭЗ. Речь идет о компаниях «СПГ-Лотос», «Технологии XXI век», «Астраханский завод медицинских изделий», «Навал Дизайн Международный», «Азка Композит». По соглашениям с региональным минпромом предприятия обязались построить в Астраханской области заводы, благодаря которым могли появиться новые рабочие места и увеличились бы доходы областного бюджета. Ожидались инвестиции по пяти проектам в размере около 5 млрд руб.

Однако с конца 2024 года компании переставали быть резидентами ОЭЗ по разным причинам: от внезапного решения о самоликвидации до нарушений условий соглашений. Александр Ким возмутился на тот счет, что СМИ якобы смотрят на это только с негативной стороны, а не с объективной. Потерю инвесторов он объяснил обстановкой в стране и порекомендовал «не сеять в умах людей панические настроения».

Нина Шевченко