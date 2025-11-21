Депутаты утвердили план приватизации пензенского аэропорта

Депутаты Пензенской области утвердили план приватизации имущества пензенского аэропорта. На сессии 21 ноября был принят Прогнозный план приватизации на 2026-2028 годы, предусматривающий реформу аэропортового комплекса.

В план включено почти 2,6 тыс. наименований. Приватизация не коснется объектов, критически важных для авиационной безопасности, таких как взлетно-посадочные полосы и диспетчерские службы. Продажа будет касаться только непрофильных активов, не используемых для обеспечения полетов.

Цель проекта — создать условия для преображения аэропорта. Реализация плана позволит устранить инфраструктурные ограничения, повысить пропускную способность и обновить здание аэровокзала. Это также сократит расходы областного бюджета на содержание учреждения и обеспечит его техническое перевооружение.

Имущество планируется внести в уставный капитал акционерного общества, что поможет привлечь инвесторов и развивать аэропорт без приостановки его деятельности. Предварительная реорганизация уже проведена: имущество переведено в казну области и передано в безвозмездное пользование.

Кроме аэропорта, в план приватизации включены объекты недвижимости в Пензе, гидротехнические сооружения в селе Большая Елань и доля в ООО «Кузнецкое ПАТП».

Никита Маркелов