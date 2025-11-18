Суд продлил срок в СИЗО для экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова до 23 декабря

В Волжском районном суде вчера, 17 ноября, прошло заседание о продлении меры пресечения бывшему гендиректору АО «КБПА» и экс-министру промышленности Саратовской области Максиму Шихалову. Заседание вел Анатолий Рыблов.

Напомним, Шихалов находится под стражей уже восемь месяцев, несмотря на то, что первоначальное обвинение прекратили за отсутствием состава преступления. Последний раз срок ареста ему продлевали в октябре до 22 ноября.

Следователь по особо важным СУ СКР по Саратовской области Этери Ковыга ходатайствовала продлить срок содержания под стражей до 23 декабря. При этом отметила, что каких-либо заболеваний, препятствующих аресту, нет. Адвокат Шихалова Татьяна Шилова опровергла эти слова. По ее данным, обвиняемому требуется операция, которую не могут провести тюремные медики. Плохое состояние здоровья подтвердил и сам Шихалов, отвечая на вопрос суда.

Госпожа Шилова отмечает, что причин содержать ее подзащитного под стражей нет. Когда с Шихалова сняли обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ) за отсутствием состава преступления, то возбудили два новых дела по статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По словам адвоката, по новому делу мера пресечения уже не избиралась, а продлевается по старым обвинениям. При этом по растрате заключить в СИЗО можно, только если обвиняемый не имеет места жительства, нарушил ранее избранную меру пресечения, скрылся от органов предварительного расследования или суда. Ни под один из этих пунктов случай Шихалова не подходит.

«Не представлено никаких доказательств особой сложности дела», — заявила адвокат, отмечая, что предварительное расследование дел о растрате завершено за 27 и 2 дня соответственно.

Сторона защиты ставит под вопрос и само обвинение. «Каким образом мог Шихалов растратить средства, поступившие в две сторонние организации за аренду дизель-генераторной установки и аренду автомобиля, следствием не указано», — подчеркнула Татьяна Шилова.

В своей речи Максим Шихалов также выразил сомнения в объективности расследования. По его словам, один из сотрудников КБПА, признанный потерпевшим, трудоустроился в 2023 году. При этом преступление, по версии следствия, было совершено еще в 2021-м.

«Ревизионная комиссия за эти годы не подтвердила какой-либо ущерб. Ни одного замечания не было. Я как гендиректор не имел никакого отношения ни к закупочным процедурам, ни к компаниям-арендодателям», — сообщил экс-руководитель АО «КБПА».

Сторона защиты попросила отпустить Шихалова под домашний арест или залог. Помощник прокурора Волжского района Владислав Соколы не стал возражать против удовлетворения ходатайства, оставив это на усмотрение суда. Анатолий Рыблов, вернувшись из совещательной комнаты, тем не менее постановил продлить срок содержания под стражей на один месяц и один день, то есть до 23 декабря включительно.

Дело Максима Шихалова связано с арендой дизель-генераторной установки. Следствие считает, что в 2021 году, будучи гендиректором АО «КБПА», он содействовал заключению договора аренды дизель-генераторной установки, что нанесло ущерб предприятию.

Из КБПА он уволился 4 марта 2025 года, а 20 марта в Москве, в «Ростехе», его согласовали на пост руководителя пермского завода «ПМ-Редуктор». Спустя несколько часов в отношении него возбудили уголовное дело. Максима Шихалова задержали в Москве 21 марта, затем на автомобиле доставили в Саратов. Защита утверждает, что Шихалов не получал уведомлений о деле, не пытался скрыться и не имел такой возможности — выезд за границу ему запрещен из-за работы на оборонном предприятии.

Ольга Симонова