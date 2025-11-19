Доход бюджета РФ от волгоградских налогов вырос на 161 млрд рублей за пять лет

В 2024 году волгоградские налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет страны на 443 млрд руб. За последние пять лет поступления от жителей и организаций региона выросли в 1,6 раза — на 160,6 млрд руб. Такие данные озвучили на заседании коллегии УФНС.

С января по август 2025 года налоговые поступления региона составили 307,1 млрд руб.. Из них 126,8 млрд руб. направлены в федеральный бюджет, а 109,2 млрд руб. — в региональный.

На 1 сентября в области зарегистрированы более 28,6 тыс. юридических лиц, свыше 2,5 млн физических лиц и 64 тыс. индивидуальных предпринимателей. Доля юридических лиц, работающих более пяти лет, достигла 81,5%, а индивидуальных предпринимателей — 45,3%.

Нина Шевченко