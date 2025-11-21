В Пензенской области власти планируют полностью запретить продажу вейпов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил запретить продажу вейпов и курительных смесей в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что инициатива поддержана прокуратурой. Чиновник подчеркнул важность меры для защиты здоровья молодежи.

Губернатор добавил, что за нарушения будут применяться строгие штрафные санкции в соответствии с федеральным законодательством. Прокуратура уже выразила поддержку инициативе.

Законопроект планируется подготовить и внести на рассмотрение в декабре. Ожидается, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года. Инициатива уже получила поддержку всех фракций Законодательного Собрания Пензенской области.

Никита Маркелов