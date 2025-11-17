Судью записали в критики

Советский районный суд Астрахани готовится вынести приговор по уголовному делу жителя Яксатово Ратмира Рахметова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому. Фактическое разбирательство свелось к анализу противоречий в показаниях самих силовиков, которые на протяжении процесса не смогли договориться о том, в какую именно часть тела и при каких обстоятельствах был нанесен удар. При этом версия защиты о незаконном задержании и ответном насилии была подкреплена разъяснениями пленума ВС РФ. Государственное обвинение просит для подсудимого полтора года принудительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В феврале 2025 года астраханская полиция выехала разнимать драку в ныне закрытом кафе «Бархан»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Советском районном суде Астрахани прошли прения по уголовному делу жителя Яксатово Ратмира Рахметова, обвиняемого в нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Государственное обвинение запросило для него год и шесть месяцев принудительных работ.

Дело о применении насилия в отношении представителя власти судья Наталья Попова рассматривает с апреля 2025 года. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 февраля на ул. Немова, 21а в ныне закрытом кафе «Бархан». Там господин Рахметов отдыхал со своими четверыми друзьями, у одного из которых случилась потасовка с другим посетителем кафе. Сотрудники кафе вызвали группу быстрого реагирования (ГБР) ЧОП «Волга-Щит». На место прибыли сотрудники ГБР Руслан Алиев и Даниил Запевалов, они вывели всех конфликтующих на улицу, где разборки закончились. Спустя некоторое время к «Бархану» подъехала машина патрульно-постовой службы (ППС) отдела № 1 УМВД России по Астрахани. Как стало известно из материалов дела, полицию вызвали господа Алиев и Запевалов по факту совершения отдыхающими хулиганских действий.

Старший сержант Марат Курмамбаев и младший лейтенант Альмир Телешов, представившись, попросили Ратмира Рахметова пройти в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства в отделе, но тот в грубой форме отказался и ударил полицейского Курмамбаева кулаком в правую область груди и оторвал карман форменной куртки, указано в рапорте.

В мае суд опросил потерпевшего Марата Курмамбаева. Старший сержант заявил, что астраханец «возможно, не услышал», как полицейский представился. Кроме того, в суде он отметил, что Ратмир Рахметов ударил его не в правую область груди, как указано в рапорте, а в левую. На остальные вопросы суда правоохранитель ответить не смог ввиду того, что инцидент произошел давно, а из-за обилия работы он многого не помнит.

Во время разбирательства подтвердился довод защиты: видеорегистраторы на служебной машине не работали.

Позже сослуживец Марата Курмамбаева Альмир Телешов представил свою версию этой истории, которая также отличалась от показаний в рапорте. По его словам, Ратмир Рахметов якобы сразу ударил его коллегу в грудь, как только полицейские вышли из машины. Однако после уточняющих вопросов судьи по поводу правдивости его слов господин Телешов изменил свою позицию и стал придерживаться показаний из рапорта.

Сотрудник ГБР ЧОП «Волга-Щит» также выступил со своей версией событий. Он заявил, что Ратмир Рахметов ударил полицейского, когда тот разнимал драку.

Сторона защиты также представила в суд видео драки с полицией, записанные очевидицей на телефон. На кадрах видно, как сотрудники ППС избивают двоих отдыхающих, которые, подняв руки, пытаются избежать ударов. Впоследствии свидетели со стороны Ратмира Рахметова, включая автора видео, заявили в суде, что обвиняемый не бил полицейского, хотя и не смогли восстановить картину той ночи в полной мере.

В суд также был представлен акт медицинского осмотра господина Рахметова, согласно которому у него зафиксировано порядка 25 телесных повреждений на разных участках: голове, руках, ногах, туловище. Защита также подкрепила доказательства фотографиями, сделанными медбратом в ночь задержания. Из акта медосмотра господина Курмамбаева следует, что синяков у него не обнаружено.

Во время прений прокуратура попросила суд воспринимать показания свидетелей со стороны господина Рахметова критично, так как они являются его друзьями, а также отнестись критически к фотографиям с зафиксированными травмами у обвиняемого. В то же время адвокат Ратмира Рахметова Алена Костюрина обратилась к суду с просьбой так же отнестись и к показаниям полицейских, поскольку на ранее прошедших слушаниях они, фактически, «оспорили сведения из рапорта».

Также защита указала на то, что протокол о задержании Ратмира Рахметова был составлен только утром, а не по факту задержания, что указывает на противозаконность действий полиции. Адвокат также сослалась на постановление пленума ВС РФ от июня 2023 года, где отмечается, что если насилие в отношении полицейского было ответом на его же незаконные действия, то дело нужно рассматривать не как нападение на представителя власти, а как обычное преступление против личности. Приговор будет вынесен в пятницу.

Нина Шевченко