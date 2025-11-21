«Рыбкорм» запустит производство рыбных кормов в Саратовской области

В Саратовской области приступили к строительству завода по производству кормов для аквакультуры. В мининвесте региона сообщили, что компания «Рыбкорм» получила разрешение на возведение нового комплекса.

ООО «Рыбкорм» работает в Саратове с сентября 2024 года. Гендиректором выступает Марлен Симонян, ему же принадлежит 30% доли. Артур Симонян (30%) и ЗАО «Ясенские Зори» (40%) являются соучредителями. За 2024 год компания заработала 696 тыс. руб. при нулевой выручке. Активы юрлица — 706 тыс. руб.

Завод будет расположен в Балашовском районе. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб. После запуска предприятие намерено выпускать до 30 тыс. тонн рыбных кормов в год.

Инфраструктура завода будет включать административное здание, складские помещения и основной производственный корпус.

Нина Шевченко