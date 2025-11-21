Астраханский облдеп предложил заложить в бюджет 10% на возможные хищения средств

В Астраханской областной думе состоялось заседание по рассмотрению проекта закона о бюджете на 2026 год. Депутат Евгений Дунаев предложил заложить в бюджет 10% на возможные хищения подрядчиками при исполнении госконтрактов, это заметил Astrakhanpost.ru.

Господин Дунаев привел примеры, как в новостях периодически сообщается, что при строительстве социально значимых и инженерных объектов крадут миллионы. «Да что говорить, „Октябрь“ строят уже лет 10, и уже четыре уголовных дела. Это не случай, это Салтыков-Щедрин сказал: „Если я проснусь через 200 лет, то увижу: пьют и воруют“. Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это?», — заявил парламентарий.

Спикер облдумы Игорь Мартынов ответил на это, что всегда найдутся люди, нарушающие закон. «Хорошо, что правоохранительные структуры работают. Хуже было бы, если бы воровали и никого за это не ловили и не наказывали. Украл – в тюрьму»,— заявил он.

В завершение председатель регпарламента добавил, что включение таких расходов в бюджет невозможно, так как это будет «по предварительному сговору группой лиц».

Нина Шевченко