«Не отрицаем случившееся»

В Саратовской области регоператор по вывозу мусора АО «Ситиматик» необоснованно завысил плату для жителей частных домов. Прокуратура, ФАС и Госжилинспекция провели проверки по жалобам граждан. Органы установили, что компания требовала от людей лишние документы и ежемесячно завышала сумму на 50–90 руб. Общее число пострадавших достигло 88 тыс. человек. ФАС выдало предупреждение, прокуратура готовит материал для доследственной проверки по статье о самоуправстве. «Ситиматик» признал ошибку, объяснив ее техническим сбоем, и пообещал перерасчет всем пострадавшим. Депутаты обсудили ситуацию, но предложение расторгнуть договор с оператором не поддержали.

В Саратовской областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики обсудили, как региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Ситиматик» начисляет жителям частных домов плату за вывоз мусора. В октябре к проблеме подключились прокуратура Саратовской области, управление Федеральной антимонопольной службы региона, Госжилинспекция и региональное министерство природных ресурсов и экологии.

«В органы прокуратуры обратились более ста граждан, в том числе пятерых принял прокурор области лично», — рассказала депутатам и. о. старшего помощника прокурора Саратовской области по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти, органами местного самоуправления Нина Петрова. Проверки установили, что региональный оператор в уведомлениях для потребителей указал сведения о возможных изменениях числа проживающих. Эти данные, по словам оператора, были размещены в государственной информационной системе ГИС ЖКХ и представлены паспортно-визовым сервисом УМВД.

«Проведенная проверка показала, что законодательство не обязывает потребителей предоставлять региональному оператору расширенную выписку из единого госреестра прав на недвижимость или архивную справку из МВД о количестве зарегистрированных лиц с 2018 года по 22 октября»,— подчеркнула представитель надзорного ведомства.

По оценкам прокуроров, сумма необоснованного завышения платы для граждан составила от 50 до 90 руб. ежемесячно. 6 ноября в прокуратуре области состоялось совещание с руководством АО «Ситиматик». Заместитель прокурора области предупредил руководителя регионального филиала о недопустимости нарушать законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и о возможности привлечь компанию к административной и уголовной ответственности. Прокуроры районов по завершенным проверкам направили 5 представлений об устранении нарушений.

В итоге прокуратура взяла на контроль вопрос перерасчета необоснованной платы. Сейчас органы прокуратуры готовят материал для доследственной проверки по факту возможного самоуправства должностными лицами регоператора. Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 330 УК РФ.

«Еще по информации в СМИ можно было усмотреть признаки нарушения антимонопольного законодательства»,— рассказала начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области Елена Рысева.

Поскольку АО «Ситиматик» — единственная организация, которая оказывает услуги по вывозу мусора, она обязана соблюдать запреты антимонопольного законодательства. В частности, компания не должна нарушать установленный порядок ценообразования и навязывать потребителям невыгодные условия.

Елена Рысева сообщила, что 21 октября регоператору направили предупреждение об устранении причин и самих признаков нарушения антимонопольного законодательства. В ответ «Ситиматик» указал, что для перерасчета ему нужно больше времени, потому что требуется обновить базу. Ходатайство рассмотрели, в региональном ФАС пошли навстречу и продлили срок представления информации. Всего из-за неверно начисленных платежей пострадали 88 тыс. человек. Сейчас в ФАС проверяют, как этим 88 тыс. жителей произвели перерасчет. Также Елена Рысева напомнила, что если компания добровольно исполнит предупреждение, дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбудят.

«Аналогичная ситуация была в Челябинске. Наверное, дурной пример заразителен: аналогичная ситуация сложилась и в нашем регионе»,— сказала руководитель ведомства.

Она не согласна с объяснением регоператора, что ошибочное начисление произошло из-за технического сбоя. Свое мнение чиновница аргументирует тем, что в уведомлениях «Ситиматик» недвусмысленно требовал от потребителей расширенную выписку из ЕГРН, которую нельзя получить через портал Госуслуг.

Таким образом, условие влечет за собой дополнительные финансовые затраты для потребителей. По данным ФАС, около 70–75% граждан оплатили завышенные платежки: возможно, люди не обратили внимание на выросшие суммы либо согласились, что количество проживающих увеличилось. Теперь предстоит разобраться и в этом, отметило надзорное ведомство.

Госжилинспекция также направила «Ситиматику» предостережение о недопустимости нарушать требования при определении размера платы за коммунальные услуги по обращению с ТКО. По информации регоператора, необоснованно изменили количество граждан примерно по 50 тыс. лицевых счетов. Перерасчет произвели почти по 2,4 тыс. лицевым счетам на сумму 2 млн 709 тыс. руб. Проверка ГЖИ показала, что нарушения были в сентябре и повторились в октябре.

«Ни в коем случае не отрицаем случившееся»,— рассказал директор Саратовского филиала «Ситиматик» Евгений Фролов.

Он добавил, что в сентябре компания постоянно актуализирует базы данных лицевых счетов. В рамках процесса потребителям направили уведомления с просьбой предоставить данные.

«В результате технического сбоя вместе с этими уведомлениями были ошибочно направлены платежные поручения, содержащие заведомо некорректное количество расчетных единиц, — отметил Евгений Фролов. — На сегодняшний день причины этого инцидента установлены, провели внутреннюю проверку, привлекли работников к соответствующей ответственности», — рассказал менеджер.

Он пообещал, что всем пострадавшим сделают перерасчеты, независимо от того, обратились они в компанию или нет. Вину в компании признают, обещают полностью устранить последствия и отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.

«Главное — чтобы подобная ситуация не повторилась»,— подчеркнул депутат Дмитрий Полулях («ЕР»).

Он предложил коллегам подготовить коллективные обращения от граждан. Также он призвал руководство регоператора не забывать, что они работают с людьми. По итогам совещания он предложил принять информацию к сведению.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) предложил «обратиться в правительство с предложением о расторжении договора с „Ситиматиком“». Это предложение поддержали лишь три депутата. Остальные сочли предложенную меру избыточной.

