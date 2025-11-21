Собачья жизнь

На отлов бродячих собак в Саратовской области в 2025 году выделили 65 млн руб., но многие районы не освоили средства полностью из-за позднего начала работ. В результате жители продолжают жаловаться на безнадзорных животных, рассказали в прокуратуре. В 2025 году планируют отловить 6,17 тыс. животных а стоимость отлова одной собаки составляет 12,16 руб. Для Саратова выделили 28,7 млн руб. на эти цели, но отловили только 1,2 тыс. из планируемых 2,3 тыс. из-за проблем с документами от подрядчиков. Депутаты Саратовской областной думы для улучшения ситуации с безнадзорными животными предложили выделять гранты, упорядочить систему документооборота и пересмотреть тарифы.

На рабочем совещании в Саратовской областной думе обсудили итоги отлова безнадзорных животных в 2025 году. Также обсудили подготовку к заключению контрактов на 2026-й. Старший помощник прокурора Саратовской области Нина Петрова подчеркнула, что от безнадзорных животных страдают жители крупных городов и сельской местности.

На отлов бездомных собак в 2025 году выделили порядка 65 млн руб. Большинство районов заключили соответствующие контракты на отлов, вакцинацию, стерилизацию и возращение животных. Прокуратура выявила нарушения в Балакове, Калининском, Лысогорском, Новобурасском, Озинском, Ровенском, Турковском Краснопартизанском, Екатериновском, Ивантеевском районах, а также в Петровске и Аткарске. Муниципалитеты освоили средства не в полном объеме. В прокуратуре считают, что причиной стали не вовремя начатые работы.

В прокуратуре зафиксировали проблему содержания безнадзорных животных в приютах. Старший помощник прокурора отметила, что большой общественный резонанс вызвал приют в хуторе Маяк города Саратова. На момент проверки в приюте находилось более 140 животных, при этом были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и нецелевое использование земельного участка собственником.

В связи с этим прокуратура обратилась в районный суд с исками о принуждении к исполнению законодательства. Исковые требования были удовлетворены, и сейчас контролируется процесс фактического исполнения и приведения приюта в соответствие с нормативными требованиями.

Также были отмечены нарушения в работе приютов в Балакове и Октябрьском районе Саратова.

Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Балалаев напомнил о порядке работы с безнадзорными животными, определённом законодательством. Животные подлежат отлову, помещению в пункты временного содержания, где проводится их клиническое обследование, вакцинация и стерилизация. После этого они возвращаются на прежние места обитания, за исключением агрессивных животных, которые помещаются в приюты на пожизненное содержание.

В текущем году на содержание агрессивных животных выделено 5 млн руб., в приюты помещены 42 собаки, отловленные в Энгельсском, Пугачевском, Советском районах и городе Саратове. В прошлом году ни одно животное не было направлено на пожизненное содержание, что свидетельствует о положительной динамике в выявлении агрессивных животных и снижении их численности.

На 2025 год в регионе планируется отловить 6,17 тыс. безнадзорных животных. На сегодняшний день предоставлены документы на 2,5 тыс. животных (41% от плана). Стоимость мероприятий по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску одной собаки составляет 12,16 руб., включая трехдневное содержание в пунктах временного содержания.

В Саратове работают пять подрядных организаций по отлову животных без владельцев, в Энгельсе — одна (подрядчик «Верный друг», две бригады), в районах области — восемь подрядчиков. В регионе функционируют четыре пункта временного содержания: в Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове.

Специалисты управления объявили 61 предостережение о недопустимости нарушений законодательства, из которых 32 касаются администраций, 20 — физических лиц и шесть — организаций по отлову. За самовыгул к административной ответственности привлекли 43 граждан.

За 2025 год от жителей области поступило 1,2 тыс. жалоб на безнадзорных животных, что меньше, чем за аналогичный период 2024 года (1,3 тыс. жалоб). Установлено, что значительное количество обращений касается животных с бирками, возвращённых на прежние места обитания. За 10 месяцев 2025 года в медицинские учреждения по поводу нападения собак обратились 3,2 тыс. граждан, из них 1,2 тыс. детей (за аналогичный период 2024 года — 3,4 тыс. человек.

Участники совещания отметили успешный опыт работы по этой проблеме в Саратове и попросили исполняющую обязанности председателя Саратовской городской думы Елену Злобнову поделиться опытом. Она подчеркнула важность выделения грантовых средств организациям, занимающимся бродячими животными, что позволило улучшить условия их содержания.

Госпожа Злобнова предложила проводить оценку популяции в крупных районах и городах специальными организациями, пересмотреть тарифное меню, включив оплату операций по отлову и выпуску животных, даже если они были возвращены владельцам, а также усовершенствовать процесс документооборота.

На Саратов в 2025 году из областного бюджета выделили 28,7 млн руб. на отлов 2,3 тыс. особей и содержание 24 животных без владельцев. С начала года отловили 1,2 тыс. животных, хотя заявок поступило на 2,3 тыс. особей. Задержки в оплате связаны с несвоевременным и неполным предоставлением документов подрядными организациями.

По итогам совещания председатель комитета думы по аграрным вопросам Антонина Галяшкина обратилась к правительству, управлению ветеринарии и министерству по делам территориальных образований области с просьбой взять на особый контроль ситуацию с контрактами на отлов животных, оказать районам помощь и наладить учет животных.

Татьяна Смирнова