В Саратовской области точки продажи никотина закрыли для детей

В Саратовской области детям запретили находиться в местах продажи никотиносодержащей продукции. Соответствующий закон приняли депутаты на заседании областной думы.

Депутат Юлия Литневская («ЕР») сообщила, что нужно запретить детям посещать торговые точки, вейп-шопы, которые специализируются на продаже никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления. По мнению парламентария, закон станет заслоном от недобросовестных продавцов и производителей, которые маскируют вредную продукцию под новые названия, и ограничит нахождение несовершеннолетних в таких торговых точках.

Отвечая на вопросы депутатов, госпожа Литневская не смогла ответить, как именно должны маркироваться точки продаж, которые попадают под запрет. Время на решение этого вопроса есть. Закон вступит в силу с 1 марта.

За нарушения закона предусмотрели административный штраф: для граждан — от 500 до 1 тыс. руб., для должностных лиц — от 6 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 15 до 20 тыс. руб.

Депутатов интересовало, не получится ли так, что раз с детьми нельзя заходить в магазины, торгующие никотином, то родители начнут оставлять их на улице около дверей, как «собаку», сравнил депутат Александр Анидалов (КПРФ).

Юлия Литневская ответила, что для решения этой проблемы магазины могут вынести торговлю никотиносодержащей продукцией в отдельно стоящие автоматы или ларьки.

Депутаты обратились к разработчикам законопроекта вернуться к нему и проработать все необходимые моменты. Однако новый закон все-таки поддержали.

