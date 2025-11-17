Из думы на штрафстоянку

Депутаты областной думы поставили Энгельс в пример Саратову в части организации работы эвакуаторов и штрафстоянок. Парламентарии обвинили сотрудников оператора «Регионсервис» в хамстве и желании заработать за счет числа вывозимых машин. Число ежедневно эвакуированных автомобилей упало с 200 до 50 в сутки, отметил представитель компании и добавил, что его сотрудники сами регулярно сталкиваются с агрессивными водителями. Проблема с эвакуацией является следствием острой нехватки парковок, считают в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Вадим Рогожин возглавляет думскую комиссию по контролю за качеством капремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств и объектов социальной сферы

Фото: Саратовская областная Дума Депутат Вадим Рогожин возглавляет думскую комиссию по контролю за качеством капремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств и объектов социальной сферы

Фото: Саратовская областная Дума

В Саратовской областной думе на заседании комиссии по контролю за качеством капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий обсудили работу службы эвакуации автомобилей. Депутат, председатель комиссии Вадим Рогожин («ЕР») рассказал, что вместе с коллегами за месяц провел несколько рейдов по улицам Саратова, где постоянно работают эвакуаторы. Поводом для проверки послужили жалобы со стороны жителей. Парламентарий сообщил, что в ходе рейдов члены комиссии столкнулись с хамством и агрессивностью водителей эвакуаторов.

«У людей, депутатов, общественников сложилось мнение, что единственные цели — быстрое обогащение. Как можно быстрее и больше за день забрать автомобилей»,— подчеркнул господин Рогожин.

Эвакуаторы специально работают преимущественно в центре города, чтобы долго не вести автомобиль на штрафстоянку на ул. Сибирской, 36, предположил депутат.

По его словам, ситуация в Энгельсе складывается иначе, потому что прокуратура «запретила заниматься тем беспределом, который существует в Саратове». В соседнем с областным центром городе эвакуатор едет на место только после того, как дежурная часть получает сообщение, что автомобиль мешает движению или нарушает правила, рассказал Вади Рогожин. Также вызвать спецтехнику могут экипажи ДПС, если видят необходимость. Депутаты предложили наладить работу и в Саратове точно так же.

Ситуация в Энгельсе отличалась от саратовской потому, что там некому было работать, объяснил представитель саратовского оператора по эвакуации ООО «Регионсервис» Денис Кустов. Теперь его организация заходит и в этот город.

Господин Кустов не смог ответить на вопрос депутатов, сколько автомобилей было эвакуировано в Саратове за 2024 год и текущий 2025. Он отметил, что сейчас в среднем в сутки эвакуируется 50 машин, а раньше было 100-120. Господин Кустов подчеркнул, что оператор ничего не эвакуирует, этим занимаются сотрудники ГАИ, а «Регионсервис» — «просто охраняет и перевозит машины, сами ничего не забираем».

В Саратове до трех четвертей автомобилей эвакуируют из-за парковки на тротуарах, пешеходных переходах и остановках. Еще четверть машин на штрафстоянку увозят из-за непонимания водителями дорожных знаков — лево-право, чет-нечет, рассказал Денис Кустов. Процедура эвакуации в Саратове выглядит так: ГАИ видят нарушения, вызывают эвакуатор. По словам господина Кустова, водители эвакуаторов «никого не караулят» и соблюдают правила.

Представитель «Регионсервиса» рассказал, что эвакуаторщики регулярно становятся жертвами агрессии со стороны водителей.

В ходе заседания вспомнили сотрудника оператора, который стал фигурантом уголовного дела после того, как брызнул владельцу автомобиля в лицо из перцового баллончика. Выяснилось, что фигурант уже был судим. Денис Кустов объяснил, что не все его сотрудники хамы и дебоширы, а агрессивные люди со временем отсеиваются.

Не каждый хочет эвакуировать машины, а те, кто хочет зарабатывать деньги, могут быть хамами, объяснил представитель «Регионсервиса».

Вадим Рогожин напомнил, что за каждый эвакуированный автомобиль оператор получает 3,1 тыс. руб., что мотивирует компанию забирать как можно больше машин. «За прошлый год ваша выручка составила 31 млн руб., с них вы заплатили 370 тыс. руб. налогов — это открытые источники», — сообщил депутат Рогожин. Парламентарий связал падение числа эвакуируемых автомобилей с проверками профильной комиссии.

«У меня лизингов только на 3,5 млн руб., вы их тоже считаете как прибыль? — задал вопрос господин Кустов. — А аренда площадок? Это не наша собственность, мы их арендуем. Мы за все платим! А почему не берете счета, которые не оплачиваются? Это минус 20-30 % в доходах. По ним потом приставы работают. Мы бесплатно переставляем автомобили, когда идут мероприятия, когда упал дом бесплатно вывезли машины... Мы на этом тоже деньги зарабатываем?»— спросил господин Кустов.

Заместитель командира полка ОПС ГАИ УМВД России по Саратову Андрей Ивлиев не согласился с тезисом Вадима Рогожина, согласно которому автомобили забирают исключительно из центра Саратова. ГАИ работают по жалобам населения, чтобы обеспечить законные интересы всех участников дорожного движения. Просто центр оказывается местом притяжения граждан, рассказал полицейский. Работа ведется по всему областному центру.

Такого понятия как «автомобиль не мешает» нет, объяснил командир полка. Если не проявлять жесткие меры — ситуация на дорогах будет только усугубляться, уверен Андрей Ивлиев.

Председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях («ЕР») считает, что корень проблем с эвакуацией в плохо организованном дорожном движении. Чтобы избежать конфликтов, стоит интенсивнее внедрять цифровые технологии и налаживать работу общественного транспорта.

Исполняющая полномочия председателя Саратовской городской думы Елена Злобнова признала, что в городе остро не хватает парковок. Это и компенсируется работой эвакуаторов. Чиновница пообещала, что в гордуме создадут рабочую группу, которая будет комплексно подходить к решению назревших проблем.

ООО «Регионсервис» основано в Саратове в 2016 году. В 2024 году штат насчитывал два человека, а выручка составила 31,7 млн руб., против 9,8 млн руб. в 2023 году. Чистая прибыль выросла с 1,1 млн руб. до 5,2 млн руб. На сегодня в Саратове у «РегионСервис» работает около 20 машин. Компания эвакуирует автомобили в городе уже не первый год, последний контракт чиновники заключили весной 2024 года. Единственный владелец и генеральный директор — предприниматель Владимир Михайлов. Он занимается перевозками с 2009 года. С 2020 года ежегодно подряжается эвакуировать автомобили для ГУФССП России по Саратовской области, совокупно получив пять контрактов на 520 тыс. руб. Также господин Михайлов владеет и руководит оператором штрафстоянки ООО «Межрегиональный Третейский Арбитраж». Численность сотрудников этой компании сократилась с 6 человек в 2021 году до 1 в 2024-м. За прошлый год выручка составила 124 тыс. руб., а убыток — 17 тыс. руб., против прибыли в 4 млн руб. годом ранее.

В минувшем сентябре Арбитражный суд Саратовской области взыскал с «Регионсервиса» почти 2 млн руб. в пользу предпринимателя Ашота Восканяна за аренду эвакуатора. Суд установил, что стороны заключили договор в мае 2024 года. К декабрю 2024 года задолженность «Регионсервиса» составляла уже 1,96 млн руб., как сообщил истец. Ответчик заявил, что договор не заключался, а техника была неисправна. Однако суд установил не только наличие документов, включая акты приема-передачи, но и факт платежей за аренду со стороны «Регионсервиса». Первая инстанция взыскала с компании около 2 млн руб., после чего она подала апелляционную жалобу.

Татьяна Смирнова