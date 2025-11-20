Саратовские взрослые поисковые отряды начнут отправлять на СВО в 2026 году

С 2026 года поисковые отряды начнут работать в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил председатель саратовского отделения «Поискового движения России» Алексей Булгаков на круглом столе.

Господин Булгаков уточнил, что в отряды не будут входить студенты и школьники. В их составе будут только взрослые.

В Саратове действуют 15 поисковых отрядов, в которых задействованы 298 человек. В Балашове и Энгельсе работают два учебно-поисковых центра, также в регионе открыты восемь музеев с бесплатным входом.

Нина Шевченко