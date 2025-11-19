«Закон Рашкина» проверят на практике

Саратовская областная дума приняла закон о лишении экс-депутатов и чиновников региональных надбавок к пенсии. Основанием для этого станет обвинительный приговор суда или прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. Инициаторами поправок выступили депутаты от «Единой России». Они заявили что нововведение отвечает запросам общества и защищает интересы государства. Депутаты от КПРФ проголосовали против назвав закон ангажированным и направленным против их однопартийца Валерия Рашкина который ранее был осужден за незаконную охоту. Соавтор проекта, спикер думы Алексей Антонов пояснил что вопрос о выплатах теперь будет решать суд а закон призван уберечь депутатов от коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер саратовского парламента Алексей Антонов стал соавтором «закона Рашкина»

Фото: Саратовская областная Дума Спикер саратовского парламента Алексей Антонов стал соавтором «закона Рашкина»

Фото: Саратовская областная Дума

Стоит ли лишать региональных надбавок к пенсии экс-депутатов и чиновников, обсудили на заседании Саратовской областной думы. Проект соответствующих поправок сразу несколько депутатов анонсировали внесение соответствующих поправок менее недели назад — 14 ноября. На следующий день пакет документов за авторством 16-ти членов «Единой России» поступил в парламент. Позавчера поправки одобрили на рабочей группе, вчера — в профильном комитете.

Спикер парламента, соавтор законопроекта Алексей Антонов («Единая Россия») напомнил, что определенные ограничения на получение надбавок к пенсии бывшими госслужащими уже действуют. В частности, если полномочия прекратили из-за нарушений федеральных законов «О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственную должность, и иных лиц».

Бывшим госслужащим также запрещено иметь счета в иностранных банках за пределами России, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Надбавок к пенсии лишают также за совершение преступлений коррупционной направленности, приобретение статуса иностранного агента, наличие гражданства, подданства иностранного государства, вида на жительство на территории иностранного государства или иного права постоянного проживания за границей. Регионы могут вводить дополнительные ограничения, уточнил Алексей Антонов.

В Саратове решили лишать доплат к пенсии за вступление в законную силу обвинительного приговора суда либо если дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Депутат Сергей Гладков («ЕР») считает, что парламент систематически «защищает интересы государства и граждан». По его мнению, новелла отвечает запросам общества и логически продолжает ранее проделанную работу в этом направлении. «Госслужащие, которые нарушили закон, вне зависимости от бывших заслуг, партийной принадлежности и других критериев, не имеют права на дополнительные надбавки к пенсии»,— уверен господин Гладков.

Депутат Роман Чуйченко («ЕР») напомнил, что закон выдвинули 16 его коллег по партии. «Предлагаемые изменения в законодательные нормы действительно отвечают запросам, чаяниям общества и граждан, — подчеркнул парламентарий. — Есть такое общеизвестное латинское выражение: суров закон, но это закон. Многие наши сограждане годами честно трудятся, но не имеют никаких дополнительных гарантий пенсионного обеспечения»,— рассказал депутат Чуйченко.

По его словам, дополнительные гарантии полагаются госслужащим не просто так, а потому что они вносят «особенный вклад в развитие, укрепление государства, общества». А вот если вместо вклада наблюдают обратное, то ни о каком укреплении государства и общества говорить не приходится. Это нанесение вреда. Согласно действующему законодательству, судебное решение — достаточное основание для прекращения полномочий. Соответственно, логично, по мнению господина Чуйченко, чтобы таких госслужащих лишали дополнительных пенсионных гарантий.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) отметил, что в свое время его фракция вообще не поддержала никаких дополнительных выплат к пенсиям депутатов, так что «совесть коммунистов чиста».

Он напомнил, что в прошлом созыве приняли «очень интересный закон о борьбе с коррупцией», но единственным в стране, кого отчислили из состава областной думы, да еще и задним числом, хотя закон не имеет обратной силы, это его однопартиец Николай Бондаренко.

Депутат Анидалов считает, что прошлый закон приняли специально, чтобы обвинить Николая Бондаренко в коррупции и вывести из состава думы.

Сейчас, по его мнению, ситуация повторяется, но уже в отношении другого его однопартийца Валерия Рашкина. На выборах в первый созыв Саратовской областной думы в 1994 году он возглавлял список избирательного блока «За демократию», а по итогам победы стал одним из двух заместителей председателя регионального парламента.

«Валерий Федорович Рашкин известен как активный борец с этим режимом, активный борец против партии „Единой России“, он выходил кандидатом в губернаторы Саратовской области против представителя от „Единой России“, — подчеркнул депутат Анидалов. — Мы считаем, что в данном случае, очень вероятно, это сведение счетов. А уголовная ответственность может быть разная».

Осенью 2021 года депутат Госдумы Валерий Рашкин попал на видео с тушей убитого лося в багажнике автомобиля. Суд счел это незаконной охотой (ч. 2 ст. 258 УК РФ) и дал ему три года лишения свободы условно, несмотря на раскаяние коммуниста и покупку нового зверя для охотхозяйства.

Валерий Рашкин отдал жизнь на пользу области, на пользу народу, уверен Александр Анидалов. Новые поправки в региональный закон КПРФ рассматривает как попытку мести, рассказал лидер фракции.

Кто и за что мстит Валерию Рашкину, депутат Анидалов уточнять не стал.

«Посмотрим, как этот закон будет реализовываться, против кого он будет направлен, — уточнил Александр Анидалов. — Но пока в данной ситуации, при том, что мы вообще не поддерживаем никакие выплаты, мы голосуем против этого закона, потому что считаем, что он ангажированный и направлен исключительно против одного человека. Это закон имени Рашкина».

Пять депутатов проголосовали против, остальные закон поддержали.

Председатель облдумы Алексей Антонов напомнил, что госслужащие несут ответственность перед избирателями и теми, кто назначил их на должность. Новый закон призван уберечь в том числе и депутатов от коррупции, объяснил собравшимся спикер. Получат ли они надбавки к пенсии или нет, теперь будет решать суд, резюмировал председатель.

Татьяна Смирнова