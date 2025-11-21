В Стамбуле на сухогрузе погиб моряк из Астрахани, задержан помощник капитана

В порту Стамбула на сухогрузе Swanlake погиб российский моряк из-за утечки паров топлива. Двое других членов экипажа в реанимации. Судно под панамским флагом стояло в порту всего сутки, когда в машинном отделении произошла утечка, вызвавшая отравление.

Погибший — 32-летний моряк из Астрахани Заур У. У него остались жена и дети. Двое его коллег были срочно госпитализированы. Всего на борту находилось 13 человек.

Старший помощник капитана задержан по подозрению в причастности к инциденту. Капитана судна решили не задерживать из-за его необходимости на борту. Следствие выяснило, что моряк погиб при очистке резервуара, где нашли высокое содержание аммиака, сероводорода и летучих органических соединений.

Нина Шевченко