«Туристические решения» из Москвы вернут 10 млн рублей Волгоградской области

Арбитражный суд Волгоградской области обязал ООО «Туристические решения» вернуть в бюджет региона 10,6 млн руб., выданных в виде гранта. Средства были выделены на проект «Мир приключений», но компания не выполнила все условия.

Гранты, общая сумма которых составила 10,6 млн руб., были предоставлены в три этапа с сентября 2023 по апрель 2024 года. Они предназначались для создания модульных средств размещения в Волгоградской области. До конца 2024 года компания должна была ввести в эксплуатацию 15 номеров для туристов, но этого не произошло.

ООО «Туристические решения» пыталось оспорить решение в апелляционном суде, ссылаясь на сложные погодные условия и необходимость использования дорогостоящих телескопических свай. Однако апелляционный суд поддержал первоначальное решение, указав, что эти обстоятельства не освобождают компанию от обязательств. Решение суда вступило в законную силу.

Никита Маркелов