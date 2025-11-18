В Саратовской области у чиновницы нашли поддельный диплом

В Александрово-Гайском районе чиновница почти 19 лет работала по поддельному диплому. Как сообщил источник «Ъ — Средняя Волга», в 2007 году женщина по фамилии Тарасевич устроилась в районную администрацию, предоставив документ о высшем образовании. Однако подлинность ответственные сотрудники не проверили. Женщина продолжала работать на разных должностях в администрации вплоть до того, как нарушение вскрылось в ходе проверки.

После того как факт подделки диплома установили, Тарасевич была уволена из администрации. Ответственные за это и другие нарушения сотрудники должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что в период с 2006 по 2024 год администрацию района возглавлял Сергей Федечкин. Ранее, по данным СМИ, экс-глава оказался в центре скандала — выяснилось, что он незаконно получил 500 тыс. руб. премии.

Ольга Симонова