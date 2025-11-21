Волго-Каспийский канал могут продлить на 20 км из-за обмеления Каспия

Росморпорт продолжает работу по обеспечению проходной осадки в 4,5 м на Волго-Каспийском канале. Глава предприятия Сергей Пылин на форуме «Транспорт России» сообщил, что выполнение поручения президента находится под постоянным контролем.

В 2025 году планируется извлечь около 5 млн кубометров грунта, что меньше показателя прошлого года, когда было удалено 6,8 млн кубометров. Весной 2026 года проведут замеры, по результатам которых решат о необходимости продления работ.

Господин Пылин отметил, что, несмотря на достигнутую глубину в канале, за его пределами суда с осадкой 4,5 м не могут проходить. Для решения этой проблемы планируется продление канала на 20 км в морской части, что потребует около 1,5 млрд руб., а также расширение границ морского порта Оля в Астраханской области.

Дополнительными вызовами остаются ежегодное обмеление Каспия на 20 см и недозагруженность портов Астрахань и Оля, чей грузооборот составляет только 35% от проектной мощности. Сергей Пылин подчеркнул, что суда с проходной осадкой 4,5 м составляют всего 1% от общего количества, а остальные идут с осадкой до 4,2 м. «Нужно принимать решение — либо продлевать канал, либо снижать проходную осадку»,— подытожил глава Росморпорта.

Нина Шевченко