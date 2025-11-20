СК завершил расследование дела против экс-главы Марксовского района Романова

В Саратовской области следствие завершило расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении бывшего главы Марксовского района Дмитрия Романова и его заместителя Вячеслава Шевелы. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд на рассмотрение, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, Волжский районный суд Саратова ранее принял решение о домашнем аресте Дмитрия Романова до 25 сентября. Преступление связали с проблемами в коммунальной инфраструктуре Маркса. Под домашний арест отправили также замглавы администрации Марксовского района по ЖКХ Вячеслава Шевела.

По версии следствия, обвинение имеет отношение к делу бывшего и.о. директора ООО «Водоканал» Сергея Данилова, который договорился с фирмой «Дена» о замене нескольких километров труб в районе. В результате установили более дешевые трубы меньшего диаметра, а прежние, как предполагается, реализовали. Причиненный администрации Марксовского района ущерб оценили на сумму 4,5 млн руб. По итогам расследования, которое продолжалось около года, Данилова наказали исправительным работами сроком на 12 месяцев за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Как считает следствие, Дмитрий Романов знал о действиях Данилова, однако бездействовал в части их приостановки. Указанное обернулось тяжкими последствиями в виде подрыва надежности и эффективности работы сооружений канализации и охраны водных ресурсов от загрязнения. Восстановление трубопровода оказалось дорогостоящим — более 78 млн руб. 4 августа этого года в результате разгерметизации участка полиэтиленового трубопровода сточные воды оказались на поверхности и загрязнили территорию на площади свыше 2 тыс. кв. м.

По ходатайству следственных органов суд арестовал имущество Дмитрия Романова и Вячеслава Шевелы на сумму более 7 млн руб. В рамках расследования уголовного дела специалисты допросили более 50 свидетелей, провели ряд экспертиз и обыски.

Павел Фролов